Bellucci e Rogerinho vencem e garantem vaga na chave principal de Roland Garros

Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva venceram os respectivos jogos que disputaram nesta sexta-feira, 25, pela rodada final do qualifying de Roland Garros e garantiram vaga na chave principal do Grand Slam, que começará neste domingo, 27, em Paris.

Depois de obterem duas vitórias cada um em confrontos válidos pelas fases anteriores deste qualificatório, os dois tenistas brasileiros estavam a um triunfo de ingressar na competição. E o primeiro a alcançar este objetivo neste dia de disputas na capital francesa foi Bellucci, que assegurou presença pela 10ª vez na mais importante competição de tênis realizada em quadras de saibro ao vencer o belga Ruben Bemelmans, o número 111 do ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 7/4, em 2h05min.

Com o triunfo, o ex-número 1 do Brasil e hoje apenas 269º colocado da ATP agora espera pelo sorteio que definirá o seu adversário na chave principal. O mesmo vale para Rogerinho, que furou o qualifying nesta sexta ao arrasar o checo Zdenek Kolar, atual 230º tenista do mundo, com parciais de 6/0 e 6/4, em apenas 1h12min. Essa será a quinta vez que o brasileiro jogará uma edição do Grand Slam francês.

Na partida envolvendo Bellucci, o tenista aproveitou três das oito chances que teve de quebrar o saque de Ruben Bemelmans, que converteu dois de quatro break points para empatar o duelo em 6/2 no segundo set, antes de sucumbir na terceira parcial.

Já Rogerinho foi dominante contra Zdenek Kolar. Primeiro aplicou um "pneu" (6/0) no primeiro set ao confirmar todos os seus serviços e ser feliz em três de sete oportunidades de quebrar o serviço do checo. Na sequência, na segunda parcial, chegou a ter o seu saque quebrado por uma vez, mas converteu dois de seis break points para aplicar o 6/4 que liquidou o jogo.

Antes do triunfo desta sexta-feira, Bellucci superou o alemão Matthias Bachinger e o espanhol Daniel Gimeno-Traver nas rodadas anteriores do qualifying. Já Dutra Silva havia eliminado o chileno Christian Garin e o eslovaco Andrej Martin.

