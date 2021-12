Bellucci é eliminado por Victor Hanescu em Stuttgart

O tenista brasileiro Thomaz Bellucci não teve vida longa no Torneio de Stuttgart, que marcou sua volta às quadras após dois meses e meio afastado por causa de uma lesão abdominal. Ele foi eliminado na segunda rodada da competição alemã, ao perder nesta quinta-feira para o romeno Victor Hanescu, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em apenas 69 minutos de jogo.

Por conta da lesão, Bellucci foi obrigado a abandonar a disputa do Torneio de Barcelona e teve que desistir de jogar em Munique, Madri, Roland Garros, Eastbourne e Wimbledon. O retorno foi agora em Stuttgart, onde o brasileiro começou bem, com a vitória sobre o checo Lukas Rosol na estreia de terça-feira. Nesta quinta, porém, ele acabou sendo eliminado.

Número 56 do mundo, o brasileiro foi dominado pelo tenista romeno, que ocupa a 51ª posição do ranking. No único jogo disputado entre eles até então, Bellucci tinha vencido por 2 a 1 na edição de 2010 do Torneio de Barcelona. Dessa vez, no entanto, Hanescu levou a melhor, aproveitando a evidente falta de ritmo do adversário. Agora, ele enfrentará o francês Benoit Paire.

Paire também se classificou nesta quinta-feira para as quartas de final do torneio. Cabeça de chave número 4 em Stuttgart - ocupa o 27º lugar do ranking -, o francês estreou diretamente na segunda rodada, ganhando do russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 4 minutos de jogo. Agora, seu desafio será contra o algoz de Bellucci.

A derrota na segunda rodada vai custar caro para Bellucci. Como foi eliminado, ele não conseguiu defender os pontos por ter sido semifinalista de Stuttgart no ano passado. Assim, deve cair bastante na próxima atualização do ranking, na segunda-feira. Mas o brasileiro ainda segue vivo na chave de duplas do torneio, na qual joga ao lado do argentino Facundo Bagnis.

