Bellucci é eliminado nas duplas no Torneio de Brisbane

O brasileiro Thomaz Bellucci começou com derrota a sua participação na temporada 2016 do tênis. Nesta segunda-feira, 4, ele foi eliminado na chave de duplas do Torneio de Brisbane, ATP 250 preparatório para o Aberto da Austrália. Mas ele ainda vai disputar a chave de simples.

Bellucci e o norte-americano Steve Johnson perderam para os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 13/11, em 1 hora e 6 minutos. O duelo com os atuais campeões do US Open foi equilibrado, com cada dupla conseguindo uma quebra de serviço para vencer um set. Mas os franceses acabaram se dando melhor no match tie-break.

Eliminado nas duplas, Bellucci agora se concentra na chave de simples. E a sua estreia será nesta terça-feira, diante do belga Steve Darcis, o número 16 do mundo - o brasileiro ocupa a 37ª colocação no ranking da ATP -, contra quem está empatado em 1 a 1 no confronto direto.

Também nesta segunda-feira, o búlgaro Grigor Dimitrov, número 28 do mundo, conseguiu a sua primeira vitória em cinco confrontos com o francês Gilles Simon, 15º colocado no ranking, ao batê-lo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (12/10).

Atual campeão em Brisbane, o suíço Roger Federer vai estrear na competição diante do alemão Tobias Kamke, 277º colocado do ranking, que nesta segunda-feira superou o australiano Benjamin Mitchell por 6/2 e 6/4. Federer venceu o único duelo entre eles, na primeira rodada da edição de 2012 de Roland Garros.

O sul-coreano Chung Hyeon (51º) superou o australiano Sam Groth (7/6 e 6/4) e agora vai duelar com o croata Marin Cilic. Já o norte-americano Denis Kudla (69º) passou pelo australiano John-Patrick Smith (4/6, 6/3 e 6/2) pela primeira rodada em Brisbane.

