Bellucci abusa dos erros e perde de Gasquet na estreia em Roland Garros

Assim como Rogério Dutra Silva, Thomaz Bellucci não conseguiu passar da estreia em Roland Garros. Nesta segunda-feira, o número 1 do Brasil até fez boa partida contra o francês Richard Gasquet, mas acabou derrotado em sets diretos, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/4, no saibro de Paris. Bellucci não perdia na primeira rodada do Grand Slam francês desde 2012.

Depois de um primeiro set irregular, no qual Gasquet quase o venceu com um "pneu", Bellucci teve boa apresentação no segundo e terceiro sets. Pouco acostumado a ir até a rede, o brasileiro fez bons pontos neste fundamento, até com smash, mostrando maior confiança em comparação aos últimos torneios.

No entanto, ele cometeu muitos erros, principalmente em momentos decisivos. No segundo set, por exemplo, teve a chance de quebrar o saque do francês no sétimo game, o que o deixaria perto do triunfo na parcial. Porém, registrou um dos seus 47 erros não forçados naquele momento decisivo e desperdiçou a oportunidade.

A terceira parcial foi a mais equilibrada da partida. Gasquet obteve a primeira quebra no set, mas Bellucci reagiu prontamente e devolveu a quebra, empatando novamente o placar. O duelo seguiu parelho, com boas jogadas de ambos os lados, até que o francês faturou nova quebra e fechou a partida.

Com a derrota, o 57º colocado do ranking deve perder uma posição na próxima atualização da lista da ATP. Porém, está com a vaga olímpica quase encaminhada. Seu único rival nesta disputa para o Rio-2016 é Dutra Silva, que também foi eliminado em Roland Garros nesta segunda. Para ficar com a vaga, Rogerinho teria que vencer o Challenger de Prostejov, na próxima semana.

inda vivo em Roland Garros, Gasquet já sabe quem enfrentará na segunda rodada. Será o norte-americano Bjorn Fratangelo, que despachou o compatriota Sam Querrey por 6/3, 6/1, 6/7 (3/7) e 6/3.

Mais cedo, o croata Marin Cilic protagonizou uma das primeiras "zebras" do Grand Slam francês ao ser surpreendido pelo argentino Marco Trungelliti, por 7/6 (7/4), 3/6, 6/4 e 6/2. Cilic era o 10º cabeça de chave em Paris.

Ainda nesta segunda avançaram em Roland Garros o britânico Kyle Edmund, o espanhol Albert Ramos, o eslovaco Andrej Martin, o local Mathias Bourgue e o croata Ivan Dodig, parceiro do brasileiro Marcelo Melo nas duplas.

