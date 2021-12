Bellucci abandona e está fora do qualifying em Miami

O brasileiro Thomaz Bellucci não passou da primeira rodada do qualifying do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, 17, na sua estreia no torneio classificatório, o número 91 do mundo abandonou o duelo com o belga Ruben Bemelmans, 161º colocado no ranking da ATP, quando perdia o terceiro set por 4/2.

Bellucci até começou bem a partida desta segunda-feira, tanto que ganhou o primeiro set diante de Bemelmans por 6/4. O belga, porém, ganhou a segunda parcial por 6/3 e liderava a terceira quando o brasileiro abandonou o jogo, após permanecer em quadra por 1 hora e 46 minutos. Assim, Bemelmans avançou no qualifying do Masters 1000 de Miami.

Enquanto isso, Bellucci viu seu bom momento na temporada ser interrompido. O brasileiro havia avançado até as quartas de final do Rio Open e depois parou apenas nas semifinais do Brasil Open. Em seguida, optou por não jogar o qualifying do Masters 1000 de Indian Wells e agora cai logo na sua estreia no torneio classificatório de Miami.

Eliminado, Bellucci agora aguarda a convocação para defender o Brasil na Copa Davis. O time nacional vai encarar o Equador nos dias 4, 5 e 6 de abril, em Guayaquil, pelo Zonal Americano.

