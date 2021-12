Bellintani se reúne com Bolsonaro para discutir direitos de transmissão

O presidente do Bahia, Gulherme Bellintani, participou nesta terça-feira, 30, em Brasília, de uma reunião com o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido). O encontro reuniu também os dirigentes de Athletico-PR, Ceará, Coritiba, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos.

A ação teve o intuito de debater a Medida Provisória (MP) 984, que tramita no Congresso e altera regras de direitos de transmissão de futebol no Brasil, permitindo aos clubes mandantes exclusividade na negociação desses direitos.

As equipes chegaram no planalto pela manhã e se manifestaram favorável à MP, além de discutirem a validade da medida sobre os contratos de transmissão no Brasil. O encontro não estava previsto na agenda de Bolsonaro.

Os oitos clubes que participaram do encontro possuem contrato vigente com a empresa de TV fechada Turner. Atualmente, a emissora americana não possui mais interesse no futebol brasileiro e negocia a rescisão destes vínculos, gerando um conflito que deverá parar na justiça.

Caso ocorra o fim do contrato, as agremiações poderão vender os direitos de todos os 152 jogos (sendo 19 cada time) para qualquer emissora. Na regra anterior, o grupo teria autonomia apenas das 56 partidas entre eles.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 18 de junho e ficará em vigor até 17 de agosto, podendo ser prorrogada pelo Governo até 16 de outubro (120 dias após a publicação).

adblock ativo