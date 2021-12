O mundo do MMA deu um importante passo nesta quarta-feira, 18, para a inclusão. Por meio de suas redes sociais, o Bellator anunciou em definitivo a contratação do lutador amputado Nick Newell. Sem metade de um dos braços, o americano havia realizado apenas uma luta pela organização, em agosto, contra Corey Browning.

No combate, promovido pela categoria dos pesos leves, Newell finalizou o compatriota com pouco mais de três minutos utilizando um triângulo de mão. Assim, a entidade, que havia assinado um contrato de apenas uma luta, resolveu extender o vínculo com o lutador.

Em sua carreira, o americano já acumula um cartel de 18 lutas, sendo 16 vitórias e apenas duas derrotas. A primeira delas foi contra Justin Gaethje por nocaute, em 2014, no WSOF. Já a segunda derrota só foi acontecer quatro anos depois, contra Alex Muñoz, pelo evento "Contender Series", em julho do ano passado.

Apesar de possuir a malformação congênita no braço esquerdo, Nick é um exímio lutador de jiu-jitsu. Entre as 16 vitórias conquistadas no decorrer de sua carreira, 11 foram por finalização. Para realizá-las, o lutador costuma fazer algumas adaptações no método em que aplica o golpe.

Contrato com UFC

Antes de ingressar no Bellator, Newell chegou a quase ser um lutador do Ultimate Fighting Championship (UFC), mesmo com a relutância inicial do atual presidente da organização, Dana White. No entanto, em julho de 2018, o chefão da franquia resolveu mudar de ideia e não contratar o americano.

Da Redação Bellator anuncia a contratação de lutador com braço amputado

