Bélgica vence Portugal e vai às quartas da Eurocopa

A Bélgica venceu Portugal por 1 a 0 neste domingo, em Sevilha (Espanha), e com este resultado avançou às quartas de final da Eurocopa.

O gol belga que eliminou os atuais campeões do torneio continental de seleções foi marcado por Thorgan Hazard no final do primeiro tempo (no minuto 42).

Agora os belgas voltam a campo contra a Itália na próxima sexta-feira (2 de julho), na cidade alemã de Munique, na luta por uma vaga nas semifinais da Euro.

