Bélgica e País de Gales garantem classificação para a Eurocopa

As seleções da Bélgica e de País de Gales garantiram neste sábado vaga para a Eurocopa de 2016 ao confirmarem as duas primeiras colocações do Grupo B das Eliminatórias, a uma rodada do término da competição classificatória.

Os belgas não tiveram dificuldades para golear Andorra por 4 a 1, fora de casa. O resultado positivo levou o país à primeira colocação da chave com 20 pontos. O time da casa permanece na lanterna sem pontuar após nove jogos disputados.

Nainggolan abriu o placar para os visitantes aos 19 minutos do primeiro tempo. Kevin de Bruyne ampliou aos 42. Na etapa final, logo aos seis minutos, os anfitriões esboçaram uma reação com Ildefons Lima. Mas não durou muito. Na sequência, Hazard cobrou pênalti para fazer o terceiro gol da Bélgica. Aos 20, Laurent Depoitre deu números finais ao jogo.

A outra vaga do Grupo B ficou com País de Gales, mesmo com uma derrota por 2 a 0 para a Bósnia, fora de casa. A seleção permaneceu com 18 pontos e caiu para a segunda colocação. A classificação só foi garantida porque Israel perdeu para o Chipre por 2 a 1, em casa.

A briga na chave agora é pela terceira colocação, que garante a chance de disputar a repescagem. Hoje o posto pertence à Bósnia, que tem 14 pontos. Israel vem logo atrás com 13 e Chipre tem 12. Vale lembrar também que o melhor terceiro colocado de todos os grupos avança diretamente para a Eurocopa.

A última rodada do Grupo B terá os três jogos disputados na terça-feira. A Bélgica receberá Israel, Chipre jogará em casa contra a Bósnia e País de Gales terá pela frente a lanterna Andorra.

