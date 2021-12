As duas seleções mais fortes do Grupo H das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, não estão tendo problemas neste início de competição. Nesta sexta-feira, 7, pela segunda rodada, Bélgica e Grécia não tiveram muito trabalho para ganharem como mandantes e seguem com 100% de aproveitamento - ambos com seis pontos. Pelo saldo de gols (7 a 5), os belgas ficam em primeiro lugar.

Estadão Conteúdo Bélgica e Grécia vencem, seguem com 100% e lideram grupo nas Eliminatórias

No estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, a Bélgica massacrou a Bósnia-Herzegovina por 4 a 0. Agora sob o comando do técnico espanhol Roberto Martínez, ex-Everton, o time da casa fez dois gols em cada tempo. No primeiro, Emir Spahic, contra, aos 26, e Eden Hazard, aos 29 minutos, marcaram. Depois do intervalo, Toby Alderweireld, aos 15, e o centroavante Romelu Lukaku, aos 34, completaram a goleada.

Em Atenas, no estádio Karaiskaki, a Grécia teve um pouco mais de trabalho contra o Chipre. Com os gols de Konstantinos Mitroglou, aos 12, e Konstantinos Manolas, aos 42 minutos do primeiro tempo, os gregos garantiram a vitória ainda antes do intervalo e pouparam energias na segunda etapa.

No outro jogo do grupo, mais uma goleada. A Estônia fez 4 a 0 em Gibraltar, que participa pela primeira vez de uma Eliminatórias de Copa do Mundo - já jogou o qualificatório para a Eurocopa. Assim, os estonianos estão em quarto lugar com três pontos, mesma pontuação da Bósnia-Herzegovina, em terceiro por ter melhor saldo de gols. Gibraltar e Chipre ainda não pontuaram.

Nesta segunda-feira, 10, a terceira rodada será disputada. Bélgica e Grécia tentarão se manter com 100% de aproveitamento em jogos fora de casa. Os belgas encaram Gibraltar e os gregos, a Estônia. Como mandante, a Bósnia-Herzegovina receberá o Chipre.

adblock ativo