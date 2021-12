Bélgica atropela Bielorrússia nas Eliminatórias; Gales vence República Tcheca

Nesta terça-feira, 30, a Bélgica não tomou conhecimento da Bielorrússia, a quem goleou por 8 a 0 e, com esse resultado, assumiu a liderança isolada do Grupo E das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do Catar-2022.

A seleção, que ocupa o primeiro lugar no ranking da Fifa, quase não teve problemas em uma partida na qual já havia encaminhado a vitória no intervalo, com gols de Michy Batshuayi (14), Hans Vanaken (17), Leandro Trossard (38) e o jovem de 18 anos Jérémy Doku (42).

Após o intervalo, os belgas diminuíram um pouco o ritmo, mas ainda assim aumentaram o placar com gols de Dennis Praet (49), Christian Benteke (70) e novamente Trossard (75) e Vanaken (86).

Invicta nas três primeiras partidas, a Bélgica lidera o Grupo E sozinha, com 7 pontos, depois que a República Tcheca perdeu em Cardiff para o País de Gales.

O jogo era decisivo para os galeses, que venceram os tchecos por 1 a 0, graças a um gol do jovem Daniel James, com uma cabeçada espetacular após um cruzamento do astro Gareth Bale (82).

Os tchecos estão em segundo lugar no grupo com 4 pontos, um a mais que o País de Gales, que desta forma segue na disputa pela classificação para a Copa do Mundo de 2022.

