Belfort e Henderson fazem revanche no UFC neste sábado

Na noite deste sábado, 7, o UFC volta a São Paulo para uma edição histórica. O evento trará a conclusão da trilogia entre o brasileiro Viltor Belfort e o americano Dan Henderson, que começou em 2006 ainda pelo Pride (extinto evento de vale-tudo no Japão).

Na época, Dan Henderson bateu Belfort por decisão unânime e levou a melhor. Sete anos depois, foi a vez de o brasileiro devolver a derrota num nocaute avassalador, o primeiro da carreira de Henderson.

Os espectadores que estiverem no Ginásio do Ibirapuera terão o privilégio de ver de perto a suposta batalha final entre duas lendas do MMA. Outra luta de destaque será entre meios-pesados: o mineiro Glover Teixeira e o americano Patrick Cummins [veja o card completo abaixo].

A Rede Globo vai transmitir o card principal ao vivo a partir da meia-noite da Bahia.

adblock ativo