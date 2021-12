Vitor Belfort parece não ter digerido bem sua derrota após enfrentar Ronaldo Jacaré no UFC 198, duelo disputado há dois dias, em Curitiba. O "Fenômeno" sofreu nocaute técnico aos 4m38s do primeiro round, depois de ser duramente castigado pelos golpes do adversário capixaba. Em momento de autoanálise, Belfort postou nas redes sociais um desabafo sobre seu desempenho no octógono.

Da Redação Belfort desabafa sobre sua derrota para Jacaré

"Sábado foi um dia que fui ao trabalho mas não trabalhei. Vcs já tiveram essa sensação? Eu aprendi ao longo da minha vida que não podemos parar de aprender e a lição que tiro da luta de sábado é: não espere muito o momento pois se ele não chegar e vc não o buscar, nada acontecerá. Na minha luta não ataquei, fiquei focado na defesa e perdi a minha maior característica : O ATAQUE. Se pudesse deixar meu aprendizado aqui pra vcs o qual me custou uma derrota amarga é não esperar quando o momento chegar e sim ir atrás dele com a certeza da CONQUISTA. Mérito do meu oponente", escreveu.

