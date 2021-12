Belfort confirma luta contra Weidman para fevereiro de 2015

O lutador Vitor Belfort confirmou nesta quarta-feira, 29, por meio do seu perfil no Twitter, que enfrentará o norte-americano Chris Weidman no UFC 184. O duelo, que vale o cinturão dos médios do Ultimate, será realizado no dia 28 de fevereiro de 2015, em Las Vegas.

"Para quem ainda não sabe: luta confirmada para 28 de fevereiro, em Los Angeles. Contrato assinado"!, escreveu Belfort.

Para quem ainda não sabe: luta confirmada para 28 de fevereiro, em Los Angeles. Contrato assinado! pic.twitter.com/Ci4dyIUDuz - Vitor Belfort (@vitorbelfort) 29 outubro 2014

Prevista para o dia 6 de dezembro deste ano, a luta entre Belfort e Weidman foi adiada ainda em setembro por conta de uma fratura sofrida pelo norte-americano durante o treino. Está é a terceira vez que o combate pelo cinturão dos médios é marcado. A luta seria inicialmente disputada em maio, mas foi adiada por conta da proibição da terapia de reposição hormonal, TRT, utilizada por Belfort.

adblock ativo