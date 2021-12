Belfort chega a Las Vegas para luta contra Weidman. Assista!

O lutador brasileiro Vitor Belfort chegou em Las Vegas no final da tarde de segunda-feira, 18, para a luta contra o campeão Chris Weidman, que acontece no próximo sábado, 23, pelo cinturão dos pesos médios no UFC 187. Aparentemente tranquilo, o atleta desembarcou no aeroporto da cidade na Califórnia por volta das 16 horas (de Brasília) e falou sobre o duelo.

"Tem sido muito trabalho. Quando a gente trabalha e se dedica o momento chega. O coração está bom, está tranquilo. Tenho curtido cada momento", falou o brasileiro. O confronto chegou a ser adiado duas vezes pela organização.

Ele disse que poder 'representar o país' é um presente de Deus. Considerado o 2º melhor do ranking do peso médio, Belfort afirmou que, em meio à desigualdade e à corrupção, representar a população brasileira, nas palavras do lutador, "é trazer esperanças para dentro de casa".

O atleta se dedicou um ano e meio para o duelo com Weidman. Por ter a consciência de que está preparado, ele não demonstrou ansiedade. "O nosso limite está na nossa mente, temos que luta pelos sonhos, completou Belfort.

