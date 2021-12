Beleza Americana na 50ª Travessia Mar Grande/Salvador

Preparem os flashes das câmeras. Este domingo (13) é dia de 50ª Travessia Powerade Mar Grande/Salvador. E, para abrilhantar ainda mais o evento, vem aí uma celebridade internacional para competir na prova. Trata-se de Lexie Kelly, oriunda da terra de alguns dos maiores astros da natação. Ela é de Long Beach, região metropolitana de Los Angeles, Califórnia.



E o currículo desta americana confirma sua condição de estrela. A começar pelo aspecto técnico. Lexie Kelly, 26 anos, já tem alguns feitos na carreira. Seu principal título foi a travessia da Ilha Cayman, em 2011, prova de relevância nos EUA. "É semelhante à Mar Grande/Salvador. A distancia é um pouco menor (cerca de 9,5 km), não tem tanta correnteza, mas é bem disputada. E meu tempo de 1h23min foi bastante respeitável (risos)!", explicou a nadadora. Por isso, ela, que desembarcou em Salvador na sexta, chegou avisando: "Sei do nível da Mar Grande/Salvador, mas vim para ser uma das tops da prova".

No entanto, Lexie, do alto de sua simpatia e simplicidade, mostra saber que sua chance de ganhar a Travessia é mínima. Para ela, a competição feminina já tem dona. "Sou fã de Ana Marcela. É uma das melhores nadadoras do mundo. É incrível, quase imbatível! Acho que não vai dar para competir com ela. Seu eu chegar em segundo lugar, já vou me sentir uma campeã", comentou, sorridente.

Celebridade esportiva - Mesmo assim, não há como Lexie Kelly perder seu status de estrela. Até porque ela é uma personalidade esportiva que transcende a questão competitiva. Prova disso é o fato de, no ano passado, ter sido indicada ao prêmio de melhor performance do ano na natação em águas abertas. O prêmio vai para quem mais promove o esporte pelo planeta.

Lexie é embaixadora e uma das responsáveis pelo conteúdo do Open Water Source, principal portal mundial ligado a maratonas aquáticas, além de organizadora da Flower Sea Swin, realizado na Califórnia, um dos maiores eventos de natação em mar aberto do planeta. De quebra, já trabalhou como repórter de uma revista esportiva e faz trabalhos como modelo, com um contexto também relativo à natação. Seus momentos mais relevantes foram ser capa da revista What's Hot e apresentar um linha de roupas ligadas à praia e à pratica do esporte.

E assim segue a musa da Mar Grande/Salvador: fazendo sucesso ao desfilar simpatia e beleza por onde passa. No Brasil, é a terceira vez ela que aparece. Antes, foi ao Rio de Janeiro disputar a prova Rei e Rainha do Mar. Em 2012, na categoria principal, ela foi a oitava colocada. Agora, chegou a vez da Bahia conhecer Lexie Kelly. E ela apareceu enchendo o estado de elogios. "Pude dar uma volta pela orla de Salvador. A praia de Itapuã é linda e o povo, muito simpático. Vou embora amanhã (segunda-feira, 14), mas penso em voltar para curtir mais a cidade", disse. Pois bem, Lexie! Campeã ou não da Travessia, você será sempre bem vinda!

