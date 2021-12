Beckham joga de terno e gravata e leva tombo

David Beckham chegou neste sábado, 23, à cidade de Wuhan para a última etapa de sua viagem promocional pela China, onde milhares de torcedores assistiram a suas ações beneficentes.

O jogador inglês, atualmente no Paris Saint-Germain, publicou hoje em seu perfil no Facebook fotos com jogadores de um time local, o Wuhan Zall, assim como com representantes do governo municipal dessa cidade às margens do Yang Tsé.

O destaque curioso da passagem de Beckham por Wuhan ficou por conta de uma demonstração de cobranças de falta na qual, usando terno, gravata e sapato, o inglês escorregou e caiu no gramado ao bater na bola.

Em seu novo papel de "embaixador da liga chinesa", Beckham já visitou as cidades de Pequim e Qingdao, onde jogou com jovens das divisões de base dos clubes locais.

"Quero fazer todo o possível para ajudar as crianças da China a se tornarem algum dia jogadores profissionais", afirmou nesta semana Beckham em Pequim, onde soube do anúncio de aposentadoria, no final desta temporada, de Michael Owen, seu antigo companheiro de seleção e de Real Madrid.

"É um grande jogador, uma lenda em nosso país", disse Beckham, que desejou para o atacante "o melhor".

Espera-se que o meia de 37 anos visite três vezes a China neste ano para promover o esporte no país e ao mesmo tempo melhorar a imagem da liga nacional no exterior, onde ficou mal vista após anos de escândalos por compra e venda de partidas.

Se os planos iniciais se cumprirem, Beckham inclusive capitaneará uma seleção internacional que em novembro disputará um amistoso contra um combinado de jogadores da liga chinesa.

adblock ativo