Beckham compra mansão em favela do Rio

O ex-jogador David Beckham comprou uma mansão com vista para o mar por R$ 1 milhão em favela do Rio de Janeiro. A nova morada de Beckham fica no morro do Vidigal na Zona Sul da capital fluminense. As informações foram divulgadas na coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

O galã já havia visitado a localidade em março. Na oportunidade, o inglês assistiu ao desfile das escolas de samba campeãs e gravou uma partida de futevôlei nas areias das praias cariocas.

