Bêbado, Pistorius é expulso de boate após briga

O campeão paralímpico sul-africano Oscar Pistorius, cujo processo pelo assassinato de sua namorada entrou na reta final, foi expulso no sábado, 12, de uma boate depois de brigar bêbado com outros clientes, informa o jornal de Johannesburgo The Star.



O incidente foi confirmado pela porta-voz da família Pistorius, Anneliese Burgess, que afirmou que o atleta de 27 anos foi atacado devido ao julgamento.



Segundo o The Star, Pistorius estava na área VIP de uma famosa discoteca de Johannesburgo quando brigou com um cliente, Jared Mortimer, que havia sido apresentado a ele por um amigo.



Mortimer contou ao jornal que Pistorius começou a acusar alguns de seus amigos de tê-lo ofendido.



"Estávamos tomando tequila, e lembro que deixei meu copo dizendo que não podia continuar bebendo enquanto o ouvia falar assim de meus próprios amigos", relatou.



Naquele momento, Pistorius teria se irritado e o empurrou no peito.



"Aproximou-se de mim, e nesse momento o empurrei para afastá-lo", acrescentou Mortimer.



"Tropeçou em uma cadeira e caiu".



O The Star interrogou outras testemunhas que disseram que o atleta depois brigou com outro cliente, e que a segurança do estabelecimento o expulsou. Uma testemunha, cujo nome não foi citado, afirmou que Pistorius estava "completamente bêbado".



O julgamento de Pistorius, processado pelo assassinato de sua namorada, Reeva Steenkamp, deve ser retomado no dia 7 de agosto com a audiência final do promotor Gerrie Nel e do advogado da defesa Barry Roux.



O atleta pode ser condenado a 25 anos de prisão se for declarado culpado.

