Beatriz Ferreira vence na estreia e garante vaga nas oitavas do Mundial de Boxe

O boxe brasileiro conquistou mais uma vitória no Mundial Feminino, que está sendo disputado em Ulan-Ude, na Rússia. Neste domingo, 6, Beatriz Ferreira (60kg) estreou bem, ao derrotar Keamogetse Kenosi, de Botsuana, por nocaute técnico do segundo assalto.

A brasileira volta aos ringues na quarta-feira, 9, pelas oitavas de final, quando terá pela frente a venezuelana Omailyn Alcalá.

Graziele de Jesus (51kg) é outra brasileira ainda na competição. Ela derrotou na quinta-feira a suíça Eliana Pillegi e volta a lutar na terça-feira, pelas oitavas, contra a russa Lilya Aetbaeva.

Já Jucielen Romeu (57kg) perdeu para a filipina Nesthy Petecio, em decisão dividida dos jurados, por 3 a 2, também na quinta-feira.

O Mundial Feminino é disputado na cidade de Ulan-Ude, na Rússia, com um total de 226 boxeadoras de 57 países. Os combates podem ser vistos no site da AIBA ou no canal da organização no Youtube.

