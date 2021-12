BC lança segundo lote de moedas comemorativas dos Jogos

O Banco Central (BC) lançou nesta sexta-feira, 17, o segundo lote de moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, que serão disputados no Rio de Janeiro. O primeiro conjunto de moedas foi lançado em novembro do ano passado. Ao todo, 36 moedas serão lançadas até o ano que vem. A série apresentada nesta sexta inclui uma moeda de ouro, quatro de prata e quatro comuns.

A moeda de ouro homenageia o Cristo Redentor, cartão postal do Rio de Janeiro, e também a modalidade olímpica salto com vara. As moedas de prata trazem paisagens conhecidas, onde os cariocas costumam praticar esportes, como a Lagoa Rodrigo de Freitas e a orla de Copacabana. Nelas, estão representadas as modalidades remo, corrida, ciclismo e vôlei de praia. O verso das moedas traz, ainda, aspectos da cultura e da natureza do Rio de Janeiro e do país.

O valor de face da moeda de ouro é R$ 10, e seu preço para venda, R$ 1.180. As moedas de prata têm valor de face é R$ 5 e de R$ 195 para venda. As moedas poderão ser adquiridas no site do Banco do Brasil, por meio de boleto bancário ou débito em conta. Os exemplares também estarão à venda em algumas agências da instituição, listadas na página do Banco Central na internet.

Quanto às moedas comuns, com valor de face de R$ 1, entrarão em circulação pela rede bancária. Uma parte será vendida em embalagens especiais para coleção, ao valor de R$ 13 por cartela. O lote representa os esportes em modalidades olímpicas e paralímpicas. Os modelos basquetebol e vela fazem alusão a dois dos esportes nos quais o Brasil mais conquistou medalhas. Já os modelos rugby e para canoagem fazem referência a esportes que passarão a fazer parte dos jogos a partir de 2016.

