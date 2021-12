BC lança moedas comemorativas do Rio/2016 na sexta

O Banco Central lançará na sexta-feira, no Rio de Janeiro, as primeiras nove moedas comemorativas do programa numismático dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio. O programa compreenderá ao todo 36 moedas, que serão lançadas até 2016. No evento de sexta, marcado para as 11 horas, serão apresentadas uma de ouro, quatro de prata e quatro de circulação comum.

As moedas de R$ 1,00 entrarão em circulação pela rede bancária e uma parte será vendida em embalagens especiais para coleção. De acordo com a assessoria de imprensa do BC, a moeda de ouro homenageia, além do Cristo Redentor, a corrida de 100 metros rasos, um dos esportes que representa o lema Olímpico "Citius, Altius, Fortius" (mais rápido, mais alto, mais forte).

As moedas de prata homenageiam o Rio de Janeiro: os anversos, com paisagens conhecidas onde o carioca pratica esportes como remo, corrida, ciclismo e vôlei de praia; os reversos, com aspectos da cultura e da natureza da cidade e do Brasil. Toninha (espécie de golfinho), Bromélia, Arcos da Lapa e Bossa Nova inauguram as quatro séries temáticas: Fauna, Flora, Arquitetura e Música, respectivamente.

Os esportes olímpicos e paralímpicos são os destaques das moedas de circulação comum. No primeiro lançamento, atletismo e natação representam dois dos esportes em que o Brasil conquistou mais medalhas em Jogos Olímpicos; golfe e paratriatlo, as duas modalidades que passarão a fazer parte dos Jogos de 2016.

Após o lançamento, as moedas poderão ser adquiridas no site do Banco do Brasil por meio de boleto bancário ou, no caso de correntistas do BB, débito em conta. As moedas também estarão à venda em algumas agências da instituição.

Característica das moedas:

Moedas de ouro:

Valor de face: 10 reais

Composição: ouro 900/1000

Diâmetro: 16mm

Peso: 4,4g

Bordo: serrilhado

Acabamento: proof

Tiragem máxima por moeda: 5 mil

Preço de venda: R$ 1.180,00

Moedas de prata:

Valor de face: 5 reais

Composição: prata 925/1000

Diâmetro: 40mm

Peso: 27g

Bordo: serrilhado

Acabamento: proof

Tiragem máxima por moeda: 25 mil

Preço de venda: R$ 195,00

Moedas de circulação comum:

Valor de face: 1 real

Composição: aço inox (núcleo) e aço revestido de bronze (anel)

Diâmetro: 27mm

Peso: 7g

Bordo: serrilhado

Acabamento: comum

Tiragem máxima por moeda: 20 milhões (máximo de 200 mil em cartelas)

Preço de venda (moedas em cartelas): R$ 13,00

