Bayern vence e praticamente assegura título do Alemão

O Bayern de Munique está bem perto de assegurar o primeiro título dos três que pode conquistar nesta temporada. Garantido nas finais da Liga dos Campeões da Europa e da Copa da Alemanha, a equipe também praticamente levou o Campeonato Alemão neste sábado, ao vencer o penúltimo colocado Bochum por 3 a 1, com três gols do atacante Thomas Müller. Agora, só um desastre tira a taça do Bayern.









