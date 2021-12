Bayern tenta quebrar 'muro defensivo' do Atlético

Depois da derrota por 1 a 0 na Espanha pelo duelo de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa, o Bayern de Munique recebe o Atlético de Madrid precisando furar a 'muralha' espanhola, que não sofre gol há seis partidas e ainda não perdeu por mais de um tento de diferença nesta temporada. A bola rola no Allianz Arena nesta terça-feira, 2, a partir das 15h45.

Em torneios continentais, o Bayern tem vantagem sobre times espanhóis em seu mando de campo, com 16 vitórias em 23 partidas. Mas a obrigação de fazer gols na melhor defesa do Campeonato Espanhol dificulta bastante o jogo dos bávaros.

"Não devemos pensar em quantos gols temos de marcar. Precisamos pensar primeiro em defender bem e controlar o jogo. Queremos posse de bola e gols. O Atlético defende muito bem, mas eles também estão indo bem no ataque", afirmou o técnico Pep Guardiola em entrevista coletiva nesta segunda, 1º.

Para superar o Atlético de Madrid, o Bayern deve contar com o meia francês Franck Ribery, que não atuou no fim de semana pelo Campeonato Alemão por causa de uma contusão nas costas. Outro reforço será o zagueiro Boateng, que retornou ao time no último fim de semana após se recuperar de uma lesão muscular.

Ainda na coletiva, Guardiola comentou sobre a diferença entre seu estilo de jogo e o estilo do técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid. "Há jornalistas aqui mais velhos que esse debate, mas a questão é que independentemente de vencer ou perder, eu e o Simeone vamos continuar fieis aos nossos estilos".

Para avançar, o Bayern precisa vencer por dois gols de diferença. Se repetir o 1 a 0, a decisão vai para os pênaltis.

Segurança na defesa

Para se classificar à sua 3ª decisão de Liga dos Campeões da história, basta o Atlético de Madrid não sofrer gols. Além de ter a melhor defesa do Espanhol, com 16 gols sofridos em 36 rodadas, os Colchoneros não foram vazados nas últimas seis partidas. Nesta temporada, o time ainda não perdeu por mais de um gol de diferença.

Nesta segunda, o técnico Diego Simeone comentou sobre a comparação com o estilo ofensivo do Bayern. "Não me preparo para agradar aos outros. Quero ganhar para o Atlético de Madri, que paga o meu salário. Seremos fiéis ao nosso estilo porque é a única forma de estarmos tranquilos conosco".

Para reforçar o setor defensivo, Simeone terá o retorno do zagueiro e capitão Diego Godín, que estava lesionado. Além de alcançar a final, eliminar o Bayern nesta terça seria uma revanche do Atlético sobre os alemães. Em 1974, os colchoneros chegaram a sua 1ª decisão do torneio europeu e acabaram perdendo exatamente para o time de Munique.

adblock ativo