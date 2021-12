Bayern faz final da Copa da Alemanha contra Leverkusen e sonha com tríplice coroa

Depois de conquistar o 30º título na liga alemã, o Bayern de Munique enfrenta o Bayer Leverkusen neste sábado (15h00, pelo horário de Brasília) em Berlim na final da Copa da Alemanha, para tentar levantar o vigésimo troféu nessa competição e se aproximar da tão sonhada tríplice coroa.

Após esta 'Pokal', o Bayern começará a pensar em seu grande desafio: vencer a Liga dos Campeões em agosto.

Mas antes, a final da Copa serve como um elo entre o encerramento da Bundesliga e a perspectiva desse torneio europeu (de 12 a 23 de agosto em Lisboa), em uma temporada atípica devido à paralisação de dois meses na Alemanha, entre meados de março e meados de maio, devido à pandemia de coronavírus.

O Bayern se apresenta como grande favorito na final, depois de mostrar sua superioridade na Bundesliga. Após a retomada do torneio, o gigane da Baviera venceu todas as nove partidas, incluindo jogos complicados fora de casa contra o Borussia Dortmund e especialmente o Bayer Leverkusen.

"Os rapazes estão empolgados e querem ir atrás do próximo título. Vamos fazer o possível para isso. Estamos muito otimistas para sermos campeões", disse o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic.

- Otimismo em Munique -

A recente vitória por 4 a 1 em Leverkusen dá ainda mais moral ao Bayern.

Já o Bayer Leverkusen chega á final com um desempenho menos positivo. O time perdeu o penúltimo jogo da liga por 2 a 0 no estádio Olímpico de Berlim contra o Hertha e acabou perdendo sua vaga na próxima Liga dos Campeões, que acabou ficando com o Borussia Mönchengladbach.

O Bayern pôde contar com o reaparecimento, nove meses após uma grave lesão no joelho, de seu defensor Niklas Süle.

"Niklas participa do último treino e terá então chances de estar no elenco. Ele parece estar em boa forma", disse seu treinador, Hansi Flick, nesta sexta-feira.

O meia espanhol Thiago Alcântara, que está "pronto para jogar", segundo Flick, também poderá fazer parte da equipe na final, depois de ter sofrido uma cirurgia na virilha no meio do mês passado.

O principal trunfo do Bayer Leverkusen será seu jovem prodígio Kai Havertz, uma das pérolas do futebol alemão e europeu.

"Se tiver um bom dia, o Leverkusen pode derrotar quase qualquer time", disse o presidente de honra do Bayern, Uli Hoeness, à rede de televisão Sport1.

"Em uma final de Copa, tudo pode acontecer", disse Rudi Völler, diretor esportivo do Bayer Leverkusen.

- Estádio silencioso -

Para Hansi Flick, a Liga dos Campeões é a prioridade absoluta e o desafio da 'tríplice coroa' está na mesa.

O técnico, que substituiu Niko Kovac em novembro, afirmou que vencer a Bundesliga é "um objetivo intermediário" para seu clube e que ele deseja muito mais.

A boa campanha fez com que Flick, nomeado para o cargo como solução de emergência, renovasse até 2022.

Na final de sábado, haverá um clima um tanto estranho devido à ausência de torcedores em Berlim. O estádio olímpico, com capacidade para 75.000 pessoas, vai ficar quase vazio, já que apenas 700 pessoas estarão presentes dentro e ao redor do estádio.

A Federação Alemã de Futebol (DFB) solicitou uma autorização para 5.000 espectadores para cada clube, mas as autoridades de Berlim rejeitaram o pedido, para grande desgosto dos dois finalistas.

Os torcedores do Bayern de Munique e do Bayer Leverkusen deverão, portanto, acompanhar esta partida pela televisão, a última dos dois times nas competições nacionais desta temporada.

No domingo, o Werder Bremen visita o Heidenheim, da segunda divisão, no jogo de volta do playoff que vale uma vaga na primeira divisão de 2020-2021.

O Werder, antepenúltimo colocado na última Bundesliga, empatou em 0 a 0 em casa na quinta-feira na ida contra a equipe que terminou em terceiro na segunda divisão e que tentará vencer o tradicional time de Bremen.

adblock ativo