Bayern derrota Lyon e vai à final da Liga dos Campeões da Europa

O Bayern de Munique não deu chances para o Lyon nesta terça-feira e confirmou todo o seu favoritismo para se garantir na final da Liga dos Campeões da Europa. No Estádio Gerland lotado, diante de um rival que disputava uma semifinal pela primeira vez, o time alemão venceu por 3 a 0, com três gols do atacante croata Olic. Agora, espera por Internazionale de Milão ou o atual campeão Barcelona na decisão, adversários de jogo nesta quarta, às 15h45 (de Brasília).





