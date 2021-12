Bayern de Munique volta a vencer a Lazio e vai às quartas da Champions

O Bayern de Munique, atual campeão europeu, se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer a Lazio novamente nesta quarta-feira, 17, por 2 a 1 (6 a 2 no placar agregado do confronto).

Diante de um adversário que em nenhum momento pareceu acreditar em uma possível virada, o Bayern fez o mínimo esforço para conquistar a vitória graças aos gols do polonês Robert Lewandowski (33) e do camaronês Eric Maxim Choupo-Moting (73), enquanto Marco Parolo diminuiu para o time romano na reta final (82).

"Apesar do bom resultado no jogo de ida, foi importante para nós vencermos hoje (quarta-feira) porque queremos mostrar que buscamos a vitória em todas as partidas. Está no nosso DNA", disse Joshua Kimmich, eleito o melhor jogador da partida, ao canal Sky Germany.

"Não foi uma partida brilhante, mas com a vantagem que tínhamos, acho que fizemos o jogo que tínhamos de fazer", acrescentou o meia alemão.

O duelo de mata-mata já estava praticamente definido já que o Bayern venceu na ida por 4 a 1 e isso ficou perceptível no ritmo da partida, muito baixo apesar de ser um confronto direto valendo vaga nas quartas da Champions.

A Lazio não assustou e raramente incomodou os atuais campeões europeus, que fizeram uma partida bastante tranquila.

"A Lazio se defendeu bem, fechou os espaços. Nossa vitória foi merecida", resumiu o técnico do gigante da Baviera, Hansi Flick.

"Ofensivamente somos muito fortes e isso implica em riscos atrás. Para mim o importante é defender muito na frente, colocar pressão no adversário e a forma como jogamos agora se ajusta ao que quero", acrescentou.

Flick, também deu um sinal claro, ao escalar a sua melhor equipe possível, na ausência do goleiro Manuel Neuer (poupado e substituído pelo jovem Alexander Nübel) e Kingsley Coman (com dores musculares).

Do lado oposto, Simone Inzaghi tinha as atenções já visivelmente focadas no resto da temporada: o capitão e artilheiro Ciro Immobile não entrou em campo e ficou no banco.

Quinto gol de Lewandowski

O único destaque do primeiro tempo foi quando Vedat Muriqi derrubou Leon Goretzka e o árbitro marcou pênalti, que Lewandowski conveerteu, enganando Pepe Reina, o veterano goleiro espanhol, com seu chute rasteiro, que foi para o lado oposto (33).

Foi o quinto gol do atacante polonês nesta temporada pela Liga dos Campeões, competição na qual já marcou 73 vezes, se consolidando assim na terceira colocação entre os maiores artilheiros do torneio, atrás de Cristiano Ronaldo (134) e Lionel Messi (120), ambos eliminados nesta rodada.

A dinâmica quase não mudou no segundo tempo: a Lazio continuou sem ameaçar e a trave evitou o segundo gol de Lewandowski (67).

O segundo gol do Bayern foi enfim marcado por Choupo-Moting, que se posicionou diante de Reina após receber um passe em profundidade de David Alaba e venceu o espanhol com apenas dois minutos em campo após substituir Lewandowski (73).

A Lazio diminuiu no final com um gol de Parolo, cabeceando uma cobrança de falta do brasileiro Andreas Pereira (82).

Sorteio na sexta-feira

Com a eliminação da Lazio fica confirmado que não haverá representante da Serie A italiana nas quartas de final, algo que não acontecia desde a temporada 2015-2016.

O sorteio das quartas da Liga dos Campeões será realizado na sexta-feira com Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Porto esperando para saber quem vão enfrentar.

De todos eles, apenas o Porto, algoz da Juventus de Cristiano Ronaldo nas oitavas de final, avançou depois de se classificar como segundo colocado na fase de grupos. Todos os demais foram líderes de suas respectivas chaves.

As quartas de final serão disputadas nos dias 6 e 7 de abril (ida) e de 13 e 14 de abril (volta).

O torneio já está entrando em sua reta final rumo à grande final que está marcada para ocorrer em Istambul, na Turquia, no dia 29 de maio.

