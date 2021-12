Bayern bate Lyon e leva vantagem para segundo jogo

O Bayern de Munique não deu chances ao Lyon e venceu por 1 a 0, com gol de Robben, no primeiro duelo pelas semifinais da Liga dos Campões da Europa, no Estádio Allianz Arena, nesta quarta-feira, 21. Apesar do placar magro, a equipe alemã foi muito superior ao time francês, que praticamente só se defendeu durante todo o jogo.

Com a vitória, o Bayern de Munique tem a vantagem de empatar na segundo partida, no Estádio Gerland, em Lyon. Para o time francês, só a vitória interessa. Quem avançar encara na decisão o vencedor do confronto entre o atual campeão Barcelona e a Internazionale de Milão, que venceu o jogo de ida, na Itália, por 3 a 1.

O início da partida foi dominado pelo Bayern de Munique. O time alemão controlou as ações em campo nos primeiros 25 minutos, e teve as melhores oportunidades. Aos 12 minutos, após cobrança de escanteio, o goleiro Lloris falhou na tentativa de interceptação e Schweinsteiger cabeceou para fora na pequena área francesa.

O Bayern aproveitou o melhor momento e continuou no ataque. Robben e Ribéry jogavam pelos dois lados do campo, invertendo as posições. O Lyon, com uma disposição tática defensiva, abdicava do ataque.

O time alemão chegou mais duas vezes com perigo. Ribéry, aos 17 minutos, partiu para o ataque em cima do brasileiro Cris, cortou para a direita, mas chutou para fora. E, aos 19, Robben, depois de dominar lançamento, tocou para Olic na grande área, que também chutou para fora.

O Lyon só ameaçava a equipe alemã em jogadas de bola parada. Aos 27, o time francês chegou à área alemã pela primeira vez, com uma cobrança de falta seguida de escanteio. Aos 29, depois de outro escanteio, o brasileiro Ederson bateu de fora da área e a bola foi pela linha de fundo, após desvio em Demichellis.

Um dos melhores jogadores do Bayer na primeira etapa, Ribéry cometeu falta dura em cima de Lisandro, aos 36 minutos, atingindo seu tornozelo, e recebeu o cartão vermelho. Se seu time passar para a final da Liga dos Campeões, o francês ficará de fora, pois a expulsão suspende o atleta por dois jogos consecutivos no torneio.

Apesar da entrada forte, Lisandro recebeu atendimento médico e voltou à partida. A equipe francesa passou a jogar melhor com a vantagem de um jogador a mais e, aos 43 minutos, Kallstrom arriscou de longe e obrigou o goleiro Butt a uma grande defesa.

O técnico Van Gaal aproveitou o intervalo para sacar o atacante Olic e colocar o volante Tymoschuk, reforçando o meio-campo alemão, vulnerável após saída de Ribéry.

Mesmo com um homem a menos, foram os alemães que tomaram a iniciativa no início do segundo tempo. Aos 3 minutos, Pranjic arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Lloris a espalmar para escanteio.

Jérémy Toulalan, aos 6 minutos, fez falta dura em Robben e recebeu cartão amarelo. Na sequência, o jogador holandês lançou Schweinsteiger, que cabeceou para fora na grande área francesa. Aos 8 minutos, o volante Toulalan fez nova falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Caso o Lyon passe pelo Bayern, Toulalan, a exemplo de Ribéry, não poderá jogar a final.

O Lyon se retraía cada vez mais. Com mais espaço para tocar a bola, o líder do campeonato alemão continuou pressionando, com Robben articulando as principais jogadas.

Aos 22 minutos, Robben cruzou para Mario Gomez que havia entrado no lugar de Pranjic. Sozinho na pequena área do Lyon, Gomez cabeceou fraco, nas mãos do goleiro. Logo depois, aos 23 minutos, Robben chutou forte da entrada da área, a bola fez uma curva e foi parar no fundo do gol francês. Bayern 1a 0.

Os franceses não conseguiam tirar a bola dos pés alemães e, somente no final da partida, após substituição de Robben por Altintop, o Lyon achou uma brecha na marcação adversária e se lançou ao ataque, mas sem eficácia. O único lance de perigo veio com Gouvou (substituiu Delgado), que chutou à esquerda do gol de Butt. Cris e Ederson foram titulares no time francês. Michel Bastos só entrou no segundo tempo.

