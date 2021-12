Bauza aposta em Messi para estrear com vitória na Argentina contra o Uruguai

Após anunciar a sua aposentadoria da seleção da Argentina, no dia 26 de julho, no calor da perda da Copa América Centenário para o Chile, nos Estados Unidos, o craque entra em campo nesta quinta-feira, às 20h30 (de Brasília), para defender o seu país contra o Uruguai, em Mendoza, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Messi não ficou de fora da seleção sequer uma partida oficial.

A desistência de abrir mão de atuar pela Argentina foi oficializada em 12 de agosto, quando Messi apareceu na lista do técnico Edgardo Bauza. O ex-treinador do São Paulo, que faz sua estreia no lugar de Gerardo Martino, se encontrou com o jogador em Barcelona e o demoveu da decisão de não jogar mais pela seleção de seu país.

O estreante aposta no craque para começar com o pé direito contra o líder das Eliminatórias. A escolha de Edgardo Bauza para comandar a Argentina não foi uma unanimidade, principalmente por ele ser considerado um treinador defensivo.

Para o primeiro jogo, porém, ele aposta em uma formação ofensiva para encarar o Uruguai, com uma linha de três meias (Messi, Dybala e Di María) e um atacante (Lucas Pratto). O meio de campo ainda terá Mascherano e Biglia, responsáveis pela proteção da defesa. "A princípio, gostaria de jogar assim", comentou Edgardo Bauza. "Podemos começar assim e depois passar para o 4-4-2. Se há algo que me agrada nas minhas equipes é que tenham dois ou três sistemas", completou.

A participação de Messi chegou a ficar ameaçada. O jogador sofreu uma contusão no músculo adutor da coxa esquerda pelo Barcelona e, segundo o treinador, se apresentou à seleção, mesmo com o pedido do clube para não fazê-lo. Os médicos do time catalão, no entanto, negaram que tenham feito o veto, informando apenas que pediram para o argentino ter cuidado.

A presença do craque fez os cambistas lucrarem bastante, já que o preço para revenda subiu assim que Messi foi convocado. O estádio de Mendoza tem capacidade para 40 mil pessoas.

Completam a rodada, nesta quinta-feira, mais três partidas, além da do Brasil contra o Equador, em Quito, na estreia do técnico Tite na seleção. Às 17 horas (de Brasília), em La Paz, a Bolívia tem o retorno do centroavante Marcelo Moreno ao time, após dois anos de ausência, contra o Peru. Em Barranquilla, às 17h30, a Colômbia recebe a Venezuela. Por fim, às 21 horas, Paraguai e Chile se enfrentam no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Os paraguaios terão a reestreia do técnico, e ex-lateral-direito de Palmeiras e Grêmio, Francisco Arce no comando da seleção.

