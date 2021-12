Basquete: técnico da Seleção Brasileira convoca 14 atletas para o pré-olímpico

O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Aleksandar Petrovic convocou 14 jogadores que embarcarão nesta sexta-feira, 25, rumo à Croácia, onde disputarão o Pré-Olímpico da modalidade, em Split, última chance de o país assegurar a vaga nos Jogos de Tóquio (Japão). A estreia será contra a Tunísia, na próxima terça, 29, às 15h (horário de Brasília).

Dos 15 atletas brasileiros que se encontram na Polônia, onde disputaram e venceram dois amistosos contra o país, apenas Caio Pacheco, armador de 22 anos, ficou fora da lista de convocados (confira a relação abaixo).

“Caio é um grande menino, um jogador muito talentoso. E que cresceu a cada treino conosco aqui na Polônia. Fizemos um investimento para o futuro. Tenho certeza que Caio frequentará a seleção brasileira, no mínimo, pelos próximos dez anos - afirmou Petrovic, em depoimento ao site da Confederação Basileira de Basquete (CBB).

Antes da estreia, o treinador dispensará ainda outros dois atletas: apenas 12 defenderão a seleção no torneio. No dia seguinte à estreia contra a Tunísia, o Brasil duela a anfitriã Croácia, também às 15h. Os dois melhores desse mini-grupo avançam às semifinais, contra os dois melhores entre Alemanha, México e Russia. A final será no dia 4 de julho. Somente o campeão do Pré-Olimpico garante vaga em Tóquio 2020.

adblock ativo