Basquete feminino do Catar desiste de jogo por véu

A seleção feminina de basquete do Catar perdeu por W.O. a sua partida contra a Mongólia pelos Jogos Asiáticos, que estão sendo realizados em Incheon, na Coreia do Sul, já que suas jogadoras não receberam permissão para atuar usando o véu que levam na cabeça as mulheres muçulmanas.

A confusão sobre a aplicação de regras menos rigorosas sobre as vestimentas, destinadas a tornar os jogos mais inclusivos, recentemente definidas pela Federação Internacional de Basquete (Fiba), parece ser a causa do problema. E a delegação do Catar está considerando deixar os Jogos Asiáticos por causa desse fato.

"As jogadoras catarianas se recusaram a retirar o véu", disse a porta-voz do comitê organizador do evento, Anna Jihyun You. Dez minutos depois da hora programada para o início da partida "às 4h25 hora local, se declarou o abandono de jogo e seu deu a vitória para a Mongólia".

A porta-voz disse que as autoridades não receberam qualquer instrução para que as jogadoras pudessem usar o véu que cobre a cabeça, e só seguiram as regras que restringem a utilização destes, bem como de acessórios para o cabelo e joias. "O comitê organizador não faz as regras e as autoridades da partida não receberam instruções da Federação Internacional de Basquete", disse.

A delegação do Catar ficou surpresa com a decisão e seu chefe, Khalil Al-Jabir, disse que a equipe "seguramente não vai jogar" nesta competição se as jogadores não receberem permissão para utilizar o véu. "Esperávamos que nossas jogadoras seriam autorizadas a usar o véu, por isso viemos", disse. "Ninguém nos disse que não seria permitido e nós aguardamos esclarecimentos".

Em outras competições, como os eventos de badminton, tiro e provas de pista, vem sendo permitida a utilização do véu. As regras de cada esporte são definidas pela respectiva federação internacional e muitas permitem que os atletas usem acessórios que cobrem a cabeça durante as competições.

As regras sobre o uso de véus na cabeça no basquete ganharam relevância neste ano, quando se pediu para jogadoras indianas retirassem a vestimenta durante a Copa Asiática, jogada em julho na China.

No início deste mês, a Fiba disse que lançaria um programa piloto de dois anos que permitiria que as jogadoras usassem o véu. Porém, especificou a situação posteriormente. "A decisão do Conselho Central permite exceções que podem ser aplicadas a nível nacional, mas os Jogos Asiáticos são uma competição internacional", avisou a federação.

