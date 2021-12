Basquete do Vitória perde Nick Okorie por até três semanas

Destaque das últimas partidas do Vitória/Universo no Novo Basquete Brasil (NBB), o ala/armador norte-americano Nick Okorie está com uma lesão no cotovelo e ficará por até três semanas longe das quadras.

Além dele, o ala/pivô norte-americano Matt Shaw, com lesão no menisco do joelho direito, fará cirurgia e ficará afastado por cerca de um mês. O ala Arthur Belchor, com dores lombares, ainda não tem previsão de retorno.

A equipe do técnico Regis Marrelli jogará três partidas seguidas em Salvador, contra Joinville (20/12), Caxias (22/12) e Basquete Cearense (27/12). As partidas do Rubro-negro ocorrem no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

