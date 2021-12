Basquete do Vitória estreia em torneio internacional em Cajazeiras

O Vitória/Universo estreia nesta terça-feira, 17, às 20h, no Grupo C da Liga Sul-americana de Basquete. O primeiro adversário será o Malvín, do Uruguai, em partida que terá entrada livre ao público no ginásio poliesportivo de Cajazeiras.

A equipe rubro-negra terá como desafio nessa primeira participação na Liga conquistar a classificação no grupo que terá seus jogos sediados em Salvador. Além do Malvín, o time enfrenta o Estudiantes, da Argentina, na quarta, 18, e, na quinta, 19, no mesmo horário, encerra a participação em casa jogando contra o Guaros de Lara, da Venezuela.

Garantem vaga os dois primeiros dos grupos A, B e C, além do melhor colocado na terceira posição entre eles. Também se classificará o primeiro do Grupo D, nesta fase em que as equipes competem entre si.

A chave da equipe baiana é considerada “grupo da morte”, de acordo com a avaliação do técnico rubro-negro Régis Marrelli. Uma das razões é a presença do venezuelano Guaros, bicampeão da Liga das Américas e que, no ano passado, foi campeão intercontinental. Além dele, a escola argentina de basquete marca presença com o Estudiantes. A rivalidade com os hermanos é sempre um desafio para os brasileiros, que terão de encarar cada partida como um mata-mata.

Para brigar pela vaga, a equipe baiana renovou algumas peças, mas manteve a base, com o destaque do armador norte-americano Kenny Dawkins. Ele terá a ajuda dos compatriotas Matt Shaw (pivô) e Nick Okorie (ala), além do experiente pivô Murilo Becker, entre outros reforços.

“A expectativa é a melhor possível. O grupo é realmente o da morte, mas nossa equipe está animada. Foi importante trazer para Salvador os jogos da primeira fase e precisamos do apoio da torcida”, convocou o treinador Marrelli.

