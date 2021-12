Basquete do Vitória estreia com sucesso em carreira internacional

Começou bem a primeira empreitada internacional da história do Vitória/Universo. Na noite desta terça-feira, 17, em sua estreia na Liga Sul-Americana, no ginásio de Cajazeiras, a equipe baiana derrotou o Malvín, do Uruguai, por 70 a 69.

O resultado coloca o Rubro-Negro na liderança do Grupo C da competição, ao lado do Guaros de Lara (Venezuela), que na preliminar desta terça derrotou o Estudiantes (Argentina), por 75 a 73.

Altas doses de emoção tomaram Cajazeiras no encontro entre Vitória e Malvín. Depois de um início relativamente tranquilo, com triunfo por 16 a 11 no primeiro quarto, os baianos deixaram os uruguaios equilibrarem a parada e terminarem o terceiro quarto na frente: 50 a 49.

No último período, o Leão se recuperou e chegou a abrir nove pontos, mas os visitantes encostaram no fim. Faltando dois segundos, com empate em 69 a 69, o time da casa teve dois lances livres para definir a vitória. O pivô Murilo, novidade para esta temporada, acertou o primeiro e errou de propósito o segundo para não dar tempo de recuperação ao rival.

Nesta quarta, a equipe volta à quadra para enfrentar, às 20h, o Guaros de Lara. Antes, às 17h45, se pegam Malvín e Estudiantes. Nesta fase inicial, as quatro equipes da chave se enfrentam em Cajazeiras. Os dois primeiros se classificam à próxima etapa e o terceiro ainda tem chance de passar de acordo com o índice técnico.

Agenda

O Vitória/Universo conseguiu classificação para o torneio internacional graças à sua histórica campanha na edição 2016/17 do NBB. O time, que já havia ido aos playoffs na sua temporada de estreia, superou-se ao chegar às semifinais.

A 10º edição do campeonato começa no dia 4 de novembro, mas o Rubro-Negro só estreia três dias depois, em São Paulo, contra a Liga Sorocabana.

Antes do NBB, disputa a Copa Avianca, torneio preparatório que será realizado em Belo Horizonte entre 25 e 31 de outubro. Além do Vitória, disputam a competição Vasco, Botafogo, Solar Cearense, Flamengo e Minas Tênis Clube. Os times se enfrentam em turno único e leva a melhor quem tiver o melhor aproveitamento.

adblock ativo