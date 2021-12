Basquete do Vitória contrata norte-americano Chris Hayes

A equipe de basquete do Vitória acertou a contratação do ala-pivô norte-americano Chris Hayes, de 29 anos, para a temporada 2016/2017 da Liga Novo Basquete Brasil (NBB).

Além do novo reforço, a equipe rubro-negra, que compete com o nome de Universo/Vitória, já havia anunciado a chegada do armador americano Kenny Dawkins e do pivô Douglas Kurtz.

Com o foco voltado na preparação para a nova temporada, o clube também renovou os contratos do técnico Régis Marrelli e do ala Edu Mariano.

