Barrichello disputará Corrida do Milhão na Stock Car

A Stock Car anunciou nesta segunda-feira que Rubens Barrichello fará uma participação especial na categoria, no fim do ano. O piloto vai disputar a Corrida do Milhão, que deverá definir o campeão da temporada, no dia 9 de dezembro, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

Rubinho, que nunca disputou uma corrida oficial na categoria, vai pilotar o carro de Felipe Maluhy na equipe Medley/Full Time. Maluhy vem ocupando o lugar de Marcos Gomes, flagrado no antidoping, e deve seguir na equipe pelas próximas etapas até que Rubinho assuma seu lugar no carro na corrida que pagará o prêmio de R$ 1 milhão ao vencedor.

"Nunca escondi minha paixão pela Stock Car", declarou o atual piloto da Fórmula Indy, que aproveitará a ocasião para divulgar o Instituto Barrichello Kanaan. "Agora, vou ter a chance de unir o útil ao agradável, já que o Instituto Barrichello Kanaan será o grande beneficiário do projeto. A iniciativa já é vitoriosa antes mesmo de começar. Mil crianças do IBK já saem ganhando, independentemente do resultado", afirmou.

Um dos motivos que levaram Rubinho a aceitar o convite para participar da prova foi a contribuição de R$ 230 mil feita pela equipe para sua fundação, criada por ele em 2005 em parceria com o piloto Tony Kanaan.

"Não foi uma decisão difícil, já que o IBK será beneficiado e essa parceria será importante para a manutenção de seu trabalho de promoção da cidadania por meio do esporte. Para mim está sendo uma honra. O foco principal está sendo ajudar o Instituto, além de uma realização pessoal que é pilotar um Stock Car", declarou.

Na Corrida do Milhão, Rubinho terá como companheiro Xandinho Negrão, que disputa sua quarta temporada na Stock Car. O ex-piloto da Fórmula 1 fará seu primeiro teste na pista em Curitiba, no dia 15 de outubro, às vésperas da 10ª etapa do campeonato.

"Entrei no carro e é uma sensação completamente diferente daquela do meu dia a dia. Eu não vejo as rodas, tem uma cabina fechada em cima de mim... Acho que essa familiarização com uma coisa fechada vai demorar um segundo ou dois", afirmou.

