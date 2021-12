Barradão tem hoje o primeiro Ba-Vi para 14 atletas

Quase todos os atletas e artistas admitem sentir o tal 'friozinho na barriga' antes de entrar em cena mesmo após longos anos de carreira. Imagine então na primeira experiência em um evento importante.

Pressão (ou estímulo) que a maioria dos jogadores que disputarão o Ba-Vi de hoje, às 16h, no Barradão, vai sentir. Nos times titulares, que não foram entregues pelos treinadores das duas equipes, é provável que 14 atletas joguem o clássico pela primeira vez.

O Bahia, mais agressivo no mercado, é aquele que deve escalar mais jogadores debutantes em Ba-Vi. No gol, sendo Jean ou Douglas Pires o escolhido, haverá estreia. Assim como na lateral direita, ocupada por Tony; na zaga, com Thales; na lateral esquerda, onde tem atuado Carlos; no meio-campo, com Souza e Tiago Real, e no ataque, que tem Léo Gamalho no comando.

O volante Bruno Paulista e o meia Rômulo, destaques da base que perderam a titularidade no último jogo, são outros que nunca participaram do confronto e devem dar o ar da graça, mesmo que apenas no segundo tempo.

No Vitória, o número de novatos no Ba-Vi certamente será menor, mas ainda assim, relevante. No gol, Fernando Miguel continua devido ao excesso de lesões no setor. A dupla de zaga, formada por Saimon e Ednei, também fará seu debute. O mesmo acontece com o par de volantes, Amaral e Flávio, e o atacante Rogério. Há dúvida sobre quem será o parceiro deste último. Os concorrentes são Elton, ainda sem experiência no clássico, e o veterano Neto Baiano.

Ansiedade

O tricolor Thales, gaúcho de nascimento, imagina o Ba-Vi mais ou menos como é o maior clássico de sua terra. "A dimensão é a mesma do Gre-Nal. Grande jogo, vai ser truncado, pegado. Espero fazer uma boa estreia no clássico", desejou o novo parceiro de Titi, também vindo dos Pampas.

Do lado rubro-negro, o atacante Elton - que não sabe ainda se será titular, mas certamente entrará em campo para jogar seu primeiro Ba-Vi - quer que o Leão seja sereno em campo: " É ter tranquilidade e calma para chegar no clássico e fazer um grande jogo".

Rivais finalizam preparação para jogo

Sem distinguir titulares e reservas, o técnico Ricardo Drubscky comandou ontem, na Toca, o último treino tático do Vitória antes do clássico. Depois, divulgou a lista de concentrados com duas novidades que devem ficar no banco: o volante Marcelo, voltando de lesão, e o atacante Rhayner, que pode fazer sua estreia. No Bahia, que fez ontem mais uma atividade secreta para a imprensa, a escalação deve ser a mesma que bateu a Catuense na quarta-feira, com Jean no gol. O time prolongou a concentração e está em regime fechado desde a noite de sexta.

adblock ativo