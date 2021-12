Barradão é um dos piores estádios da Série A

Tendo como base questões de segurança, vigilância sanitária, conforto e acessibilidade, e com metodologia fundamentada no Estatuto do Torcedor, o Ministério do Esporte anunciou nesta quinta-feira, 28, a classificação de 155 estádios brasileiros. A publicação, contudo, colocou o Barradão entre os três piores estádios da Série A, empatado com o Moysés Lucareli (Ponte Preta, em Campinas) e o Arruda (Santa Cruz, em Recife).

O Sistema Brasileiro de Classificação de Estádios (Sisbrace), desenvolvido pelo Ministério do Esporte, em parceria com o Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais/COPPE/UFRJ (IVIG), tem intenção de estabelecer critérios para aprimorar esses atributos e gerar melhorias nas deficiências existentes. A avaliação é similar à de hotéis, trocando as estrelas por bolinhas, com notas de 1 a 5.

>> Conheça o sistema

>> Veja a classificação dos estádios

A nota dada ao Manoel Barradas foi 2, menor até do que do Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, que recebeu 3, mas está atualmente vetado do Campeonato Baiano por conta da péssima condição de seu gramado, hoje em reforma. Como o campo de jogo não foi avaliado pelo Ministério (e o Barradão tem um tapete), pesaram contra o estádio rubro-negro as questões de acesso, conforto e segurança.

"Nós pediremos uma nova avaliação ao Ministério. Temos um gramado e um vestiário padrão Fifa. Acesso e segurança são realmente ítens que podemos e vamos melhorar, mas nosso padrão não é tão abaixo de Pituaçu e de outros estádios da lista", afirmou o presidente do Vitória, Raimundo Viana.

Dos 155 locais avaliados, 13 deles ganharam cinco bolas, 3 ficaram com quatro bolas, outros 51 com três bolas, 59 com apenas duas bolas e 29 com uma bola apenas. A cada três anos os estádios passarão por uma nova avaliação, podendo os gestores das arenas solicitar nova análise antes do termino deste período. Uma nova etapa do Sisbrace, que deve ter início ainda neste ano, irá classificar outros 140 locais.

Todos os estádios que participaram da Copa do Mundo de 2014 - à exceção da Arena Pantanal, com 4 - receberam nota 5: Maracanã, Arena Corinthians, Mineirão, Mané Garrincha, Arena Fonte Nova, Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco, Arena da Baixada, Arena das Dunas e Arena da Amazônia.

Estádios Baianos

Além do Barradão, da Arena Fonte Nova e do Lomanto Júnior, outros três estádios baianos foram avaliados pelo Ministério do Esporte. Pituaçu recebeu nota quatro, avaliação similar apenas ao Morumbi (SP) e à Arena Pantanal (MT). O estádio de Itabuna, Luiz Viana Filho, e o Joia da Princesa (Alberto Oliveira), em Feira de Santana, receberam apenas uma bola.

Cooperação

É intenção do Ministério que o torcedor também contribua para a melhoria dos estádios. "Será lançado aplicativo dando aos torcedores a oportunidade de observações e apontamento de melhorias, em complemento ao produto Estádio Mais, que envolve a modernização dos laudos técnicos", disse o secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor da Pasta, Rogério Hamam.

"O grande beneficiado é o torcedor, que quer ir ao estádio e quer ver mais do que o seu time, mas um estádio que seja local de convivência, de harmonia. E tanto o poder público como as entidades privadas precisam respeitar isso", finalizou o Ministro George Hilton.

adblock ativo