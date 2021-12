Barcelona vence Espanyol com assistência de Neymar

Mesmo sem fazer gol, Neymar voltou a brilhar com a camisa do Barcelona nesta sexta-feira, 1º. O atacante foi o responsável pela assistência do gol que garantiu a vitória sobre o Espanyol, pelo modesto placar de 1 a 0, no Camp Nou. Alexis Sanchez foi o autor do único gol da partida.

Com o triunfo no clássico catalão, o Barcelona manteve a vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. O time soma agora 34 pontos, quatro a mais que o Atlético de Madrid. A equipe madrilenha entra em campo neste domingo para enfrentar o Athletic Bilbao. Em terceiro lugar, o Real Madrid visitará o Rayo Vallecano no sábado.

Após ser poupado no jogo passado, na terça-feira, Neymar voltou ao time como titular. E formou um trio ofensivo com Lionel Messi e Sánchez. Os três, contudo, decepcionaram no primeiro tempo. Com uma atuação abaixo da média, o Barcelona levou sustos e desperdiçou suas melhores chances de gol com Daniel Alves.

Depois de se arriscar na etapa inicial, o Espanyol aumentou a retranca no segundo tempo. E deu trabalho para o ataque do Barça. O time da casa só conseguiu furar a defesa quando Neymar recebeu pela esquerda, invadiu a área e cruzou rasteiro, entre os zagueiros, para Sánchez só completar para as redes, aos 23 minutos do segundo tempo.

Com este passe, Neymar se tornou o líder de assistências do Campeonato Espanhol. O brasileiro acumulou sete passes para gol, superando o companheiro de equipe, Cesc Fàbregas, com seis.

