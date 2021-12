Barcelona vence com 2 de Messi e segue perto do líder

O Barcelona segue firme na perseguição ao Atlético de Madrid na luta pelo título do Campeonato Espanhol. Neste sábado, em partida válida pela 32ª rodada, o time catalão derrotou o Bétis por 3 a 1, com destaque para o atacante argentino Lionel Messi, autor de dois gols na partida.

O triunfo deste sábado mantém o Barcelona na vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 78 pontos, um a menos do que o primeiro colocado Atlético de Madrid, e cinco a mais do que o terceiro Real Madrid, que vai encarar a Real Sociedad, fora de casa, ainda neste sábado. Já o Bétis segue na lanterna com 22 pontos e dificilmente vai escapar do rebaixamento, pois está nove pontos atrás da primeira equipe fora da zona de descenso.

Com Daniel Alves e Adriano entre os titulares, mas com Neymar inicialmente no banco de reservas, o Barcelona não demorou a abrir o placar da partida no Camp Nou. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Messi fez 1 a 0 ao converter pênalti sofrido por Alexis Sánchez.

Os outros gols da partida saíram na etapa final. Aos 22 minutos, Adriano tentou dar um passe para Pedro, mas Jordi tocou a bola para as redes ao tentar interceptá-la. O Bétis diminuiu logo depois, aos 23 minutos, com Rubén Castro, mas não conseguiu impedir a vitória do time catalão.

Aos 40 minutos, Neymar, que havia entrado em campo pouco antes, fez cruzamento na área e Juanfran tocou a bola com a mão na grande área. Messi bateu o pênalti, o goleiro Adan fez a defesa, mas o argentino conseguiu marcar o seu segundo gol no rebote, definindo a vitória do Barcelona por 3 a 1. Além disso, chegou aos 25 gols no Campeonato Espanhol, dividindo a vice-artilharia com Diego Costa - está a três de Cristiano Ronaldo.

