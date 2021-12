Barcelona vence Benfica fora e segue líder na Liga

O Barcelona manteve o 100% de aproveitamento na fase de grupos da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, ao derrotar o Benfica por 2 a 0, em Lisboa. Principal astro do time, Lionel Messi não balançou as redes desta vez, mas foi o responsável pela assistência dos dois gols espanhóis.

Com o resultado, o Barcelona se manteve no topo do Grupo G, com seis pontos. Na estreia, havia batido o Spartak Moscou por 3 a 2, com dois gols de Messi. O Benfica segue com apenas um, ainda sem vencer nesta fase de grupos.

Na temporada, o time catalão somou sua oitava vitória seguida - seis no Campeonato Espanhol e duas na competição europeia. Os espanhóis só tropeçaram nesta temporada na decisão da Supercopa, contra o arquirrival Real Madrid.

Nesta terça, Messi completou sua terceira partida seguida sem marcar. No entanto, não deixou de ser decisivo no Barcelona. Foi dele o cruzamento rasteiro que resultou em gol de Alexis Sánchez logo aos 6 minutos de jogo.

O gol no início facilitou a vida do Barcelona. Acostumado a enfrentar retrancas, o time espanhol viu o Benfica sair para o ataque e deixar a partida mais aberta no primeiro tempo.

Com espaço, o Barcelona chegou ao segundo gol aos 10 da segunda etapa. Messi, novamente, disparou pelo meio-campo e deu passe açucarado para Fabregas bater forte e praticamente assegurar a vitória espanhola.

A festa só não foi completa porque o Barcelona sofreu importante baixa nos minutos finais. Puyol, que voltava de lesão nesta partida, caiu sobre o próprio braço em um lance rápido e está com suspeita de fratura. O time catalão ainda perdeu Busquets, expulso nos instantes finais. Em compensação, o técnico Tito Vilanova pôde contar com o retorno de Iniesta, que entrou no time no segundo tempo.

