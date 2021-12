Barcelona vence Bayern com dois gols de Messi e um de Neymar

Lionel Messi voltou a mostrar nesta quarta-feira, 6, sua genialidade e marcou duas vezes na partida em que o Barcelona derrotou o Bayern de Munique por 3 a 0, no confronto de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Neymar completou o placar nos acréscimos.

Com este resultado, o time catalão fica em boa posição para chegar à final em Berlim.

Messi acertou um chute da entrada da área aos 32 minutos do segundo tempo para abrir o placar e fez o segundo três minutos depois ao deixar o defensor Boateng no chão antes de tocar por cima do goleiro Manuel Neuer.

Neymar marcou o terceiro gol do Barça nos acréscimos após receber passe de Messi quase no meio-campo e avançar sozinho até tocar com calma para as redes.

Foi uma noite decepcionante para o técnico do Bayern, Pep Guardiola, em seu retorno ao estádio Camp Nou.

Ele tinha advertido antes do jogo que era impossível parar Messi e isso foi provado, com o argentino comandando a enfática vitória do Barcelona, que lhe dá uma boa vantagem para o segundo jogo, na próxima semana.

