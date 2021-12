Barcelona treina sem Neymar pelo 2º dia seguido antes de estreia no Mundial

Lesionado, Neymar ficou fora de um treino do Barcelona pelo segundo dia seguido no Japão, onde o time se prepara para a sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa, quinta-feira, 17, contra o Guangzhou Evergrande, da China, em Yokohama. O duelo valerá uma vaga na final da competição e não deverá contar com a presença do atacante brasileiro, que só teria chance de jogar em uma eventual decisão marcada para domingo.

Sem treinar nesta terça-feira, 15, assim como aconteceu com o lateral brasileiro Douglas, também lesionado, o craque sofreu uma lesão na virilha em um treino há uma semana, na Alemanha, em preparação final para o jogo contra o Bayer Leverkusen, pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões. Por causa do problema, ele acabou ficando fora deste duelo continental e da partida diante do La Coruña, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Neymar já não havia treinado na segunda-feira, poucas horas depois de o Barça ter chegado a Yokohama após 13 horas de voo da Espanha até o Japão. E assim não deverá ter a chance de encarar o time chinês comandando por Luiz Felipe Scolari em uma das semifinais do Mundial. Caso ele atuasse, também reencontraria o volante Paulinho, com o qual atuou junto na Copa do Mundo de 2014, e o atacante Robinho, seu ex-companheiro de Santos, ambos hoje atuando pela equipe chinesa.

O Guangzhou Evergrande, por sua vez, vem de uma sequência de 28 partidas invictas e surpreendeu ao bater o América do México por 2 a 1, no último domingo, pelas quartas de final do Mundial. E o Barça garante não estar esperando por uma moleza na semifinal de quinta-feira, embora atue como franco favorito.

"Entre hoje e amanhã, nós saberemos mais sobre a equipe _ nosso técnico, Luis Enrique, vai nos informar sobre o time e suas táticas", afirmou o lateral-esquerdo Jordi Alba, que depois enfatizou: "Será um jogo muito difícil e complicado. Teremos de jogar muito bem".

O jogador, porém, exibiu confiança na classificação do Barça ao comentar a provável ausência de Neymar do jogo desta quinta. "Sabemos da importância do Neymar, que hoje é um dos três melhores jogadores do mundo, mas temos jogadores capazes de substituí-lo com sucesso nesta partida", disse.

A última derrota do Guangzhou aconteceu em maio, pouco antes de Felipão assumir o comando da equipe, e o Barça vem de uma série de três jogos sem vitórias. São dois empates pelo Campeonato Espanhol e um outra igualdade pela Liga dos Campeões.

O time espanhol faturou o Mundial de Clubes da Fifa em 2009 e 2011 e conhecerá nesta quarta-feira o seu adversário em uma eventual decisão. Na primeira semifinal da competição, o River Plate, campeão da Libertadores, terá pela frente o Sanfrecce Hiroshima, em Osaka.

