Barcelona poupa titulares, mas faz 3 a 0 no Sevilla e fatura Supercopa da Espanha

O Barcelona poupou parte dos titulares, mas mesmo assim venceu o Sevilla por 3 a 0 no Camp Nou e garantiu nesta quarta-feira, 17, o título da Supercopa da Espanha pela 12ª vez. O time catalão já havia derrotado o adversário por 2 a 0 no jogo de ida.

Autor de um dos gols da primeira partida, o atacante Luis Suárez nem entrou em campo. Ficou no banco de reservas ao lado de Piqué, Rakitic e Jordi Alba. Messi esteve em campo nos 90 minutos e fez um dos gols.

Mas o principal destaque da partida foi o atacante turco Arda Turan, que marcou os dois primeiros gols do jogo. Pelo lado do Sevilla, Paulo Henrique Ganso começou entre os titulares, mas atuou um pouco mais recuado e teve participação discreta na partida. Foi substituído no início do segundo tempo, quando o time já perdia por 3 a 0.

O Barcelona levou um susto logo aos quatro minutos, quando Ben Yeder cabeceou uma bola na trave. Mas logo veio a resposta. Aos 10, Messi tocou para Arda Turan, que finalizou de pé esquerdo na saída do goleiro para abrir o placar.

O Sevilla teve a chance de marcar ao desperdiçar um pênalti aos 32 minutos. O lateral-direito brasileiro Mariano cruzou na área, Correa chutou e a bola bateu no braço de Umtiti. Iborra cobrou no canto direito, mas Bravo fez a defesa.

Na etapa final, o Barcelona praticamente garantiu o título com um gol logo no primeiro minuto. Após dividida na zaga do Sevilla, a bola sobrou para Arda Turan, que tocou de cobertura sobre o goleiro. Aos 9, o time catalão deu números finais ao jogo. Digne cruzou na segunda trave e Messi cabeceou no canto oposto do goleiro.

O Barcelona agora se prepara para a estreia no Campeonato Espanhol. O início da busca pelo tri consecutivo será neste sábado, contra o Betis, no Camp Nou. O Sevilla, no mesmo dia, recebe o Espanyol pela competição nacional.

