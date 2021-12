Barcelona para na retranca do Olympiacos e fica no empate sem gols na Grécia

O Barcelona ficou no empate sem gols com o Olympiacos nesta terça-feira, fora de casa, pela quarta rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. O resultado acabou com os 100% de aproveitamento do time espanhol na competição, mas não alterou sua posição na tabela.

A equipe catalã não fez uma grande apresentação, encontrou dificuldade em furar a retranca grega, mas segue com folga na liderança da chave, com 10 pontos, três à frente da Juventus, que está em segundo. O Olympiacos somou o primeiro ponto na competição e continua na lanterna.

As equipes fizeram um primeiro tempo sem grandes jogadas ofensivas. Os 45 minutos iniciais foram de dura marcação, jogadas ríspidas e muito bate-boca. Um prato cheio para Luis Suárez, que aparecia o tempo todo em close na câmera discutindo com os defensores do Olympiacos.

O volante Paulinho apareceu para o jogo, tentou enfiar algumas bolas para os atacantes, mas a equipe grega acertou a linha de impedimento por três oportunidades. Em uma delas, Denis Suárez chegou a mandar a bola para as redes, mas estava em posição irregular.

Bem posicionado no setor defensivo, o Olympiacos aos poucos tentou se arriscar no ataque e conseguiu dar um susto no time adversário. Na melhor chance, Fortounis pegou de primeira na entrada da área e Ter Stegen fez boa defesa.

No segundo tempo, o Olympiakos assustou primeiro em cobrança de falta de Fourtounis, que Ter Stegen mandou para escanteio. O Barcelona reagiu com Messi, que apareceu livre na área, mas chutou para fora.

Paulinho, que estava apagado no segundo tempo, deu lugar a Rakitic. O Barcelona mantinha certa superioridade e criou outras três chances com Suárez. Na primeira, ele chutou, a bola desviou na zaga e saiu com perigo.

Na outra, ele arriscou uma bicicleta, mas não pegou bem. Na terceira, recebeu lançamento e tentou tocar por cobertura na saída do goleiro. A bola bateu no travessão e foi pela linha de fundo. No minuto final, Messi teve mais uma chance em cobrança de falta, mas chutou em cima do goleiro.

JUVENTUS BUSCA EMPATE - A Juventus conseguiu um importante empate contra o Sporting por 1 a 1, fora de casa, no outro duelo do Grupo D. O time português saiu na frente com um gol do brasileiro Bruno César. Os italianos conseguiram deixar tudo igual com Higuaín.

O resultado deixou a Juventus na segunda colocação com sete pontos. O Benfica está na terceira, com quatro. As equipes voltam a campo pela Liga dos Campeões apenas em 22 de novembro. A Juventus receberá o Barcelona e o Sporting enfrentará o Olympiacos, em casa.

