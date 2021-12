Barcelona oficializa contratação de Paulinho e marca apresentação para quinta

O brasileiro Paulinho é o novo reforço do Barcelona. Nesta segunda-feira, 14, a diretoria do clube catalão oficializou a contratação do volante, que estava no chinês Guangzhou Evergrande e foi adquirido por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 150,7 milhões).

O Barcelona já marcou a apresentação de Paulinho pelo Barcelona para a próxima quinta-feira, 17, quando o volante realizará exames médicos e assinará o seu contrato com o clube, que não teve o período de vínculo revelado. O time catalão apenas explicou que a multa rescisória de Paulinho estará estipulada em 120 milhões de euros (R$ 452 milhões).

A contratação de Paulinho pelo Barcelona vinha sendo dada como certa nos últimos dias, depois que o time catalão passou a aceitar a condição imposta pelo Guangzhou Evergrande de recompensá-lo com o valor da multa contratual. No último fim de semana, inclusive, o brasileiro ficou de fora da partida do time dirigido pelo técnico Luiz Felipe Scolari, pelo Campeonato Chinês, diante do Henan Jianye.

Paulinho era titular absoluto do time chinês, onde estava desde 2015. O volante, de 29 anos, tem o mesmo status na seleção brasileira desde que Tite assumiu o comando da equipe, tendo sido figura importante na campanha que classificou a equipe antecipadamente à Copa do Mundo de 2018 nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Com o anúncio do acordo com o Barcelona, Paulinho está de volta ao futebol europeu, onde teve uma decepcionante passagem pelo Tottenham entre 2013 e 2015, clube que o tirou do Corinthians, onde viveu alguns dos melhores momentos da sua carreira, sendo campeão do Mundial e da Copa Libertadores em 2012, do Campeonato Brasileiro em 2011 e do Campeonato Paulista em 2013.

O volante, de 29 anos, também fez parte do grupo da seleção brasileira que disputou a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. Agora, quando falta pouco menos de um ano para o Mundial da Rússia, Paulinho acertou a sua transferência para o Barcelona.

A chegada de Paulinho se dá em um momento de transição e de dúvidas sobre o time. No último domingo, o clube perdeu no Camp Nou por 3 a 1 para o Real Madrid, no jogo de ida da decisão da Supercopa da Espanha. Além disso, o Barcelona vendeu recentemente o brasileiro Neymar, uma das suas referências o setor ofensivo, ao Paris Saint-Germain.

Até por isso, a chegada de Paulinho deve ser a primeira de alguns reforços ao clube catalão nos próximos dias para a temporada 2017/2018 do futebol europeu. E um dos nomes na mira do Barcelona é o meia-atacante Philippe Coutinho, atualmente no Liverpool e também titular na seleção brasileira.

