Barcelona goleia Tenerife e assegura liderança

O Barcelona deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira, a equipe catalã derrotou o Tenerife por 4 a 1, em casa, e se garantiu por mais uma rodada na liderança. Mais uma vez o grande destaque foi Messi, autor de dois gols.



Faltando apenas duas rodadas para o término da competição, o Barcelona chegou aos 93 pontos e abriu quatro de vantagem para o vice-líder Real Madrid. Mas a equipe de Kaká pode diminuir a vantagem nesta quarta-feira, quando enfrenta o Mallorca fora de casa pelo complemento da 36.ª rodada.



Precisando da vitória para se garantir na liderança, a equipe catalã contou com atuação inspirada de Messi e também do lateral-direito brasileiro Daniel Alves, que participou de três gols.



O primeiro, aliás, saiu logo aos 17 minutos. Daniel Alves recebeu na direita, cortou um adversário e levantou para a área. De cabeça, Ibrahimovic ajeitou e Messi concluiu para as redes. A partida parecia então controlada, até que Puyol errou passe na defesa aos 38. Em velocidade, o Tenerife armou boa jogada e Roman Martinez empatou.



Depois de pressionar no início do segundo tempo, o Barcelona contou com a inspiração de Messi e Daniel Alves para resolver o jogo. Primeiro, o brasileiro fez bela jogada aos 18 e deixou Bojan sozinho para desempatar. E 15 minutos depois, Messi deu lindo passe para Pedro fazer o terceiro.



Ja nos acréscimos, os dois principais destaques fizeram boa jogada e definiram a goleada: Daniel Alves lançou, Messi recebeu e deu toque com classe para fechar o placar por 4 a 1.



Ainda nesta terça-feira, o Villarreal perdeu para o Almeria por 4 a 2, fora de casa, e não tem mais chances de se classificar à Liga dos Campeões - está em sétimo, sete pontos atrás do quarto colocado Mallorca. Getafe e Sporting Gijón, por sua vez, empataram por 1 a 1.

