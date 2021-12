Barcelona garante que Neymar fica

O vice-presidente do Barcelona, Jordi Mestre, garantiu nesta terça-feira,18, que o craque brasileiro Neymar ficará no clube, negando os rumores de um interesse do Paris Saint-Germain na contratação do jogador.

Ele tem "200% de chance" de ficar, respondeu o vice-presidente do Barça, ao ser questionado sobre a permanência de Neymar, 25 anos.

Segundo a imprensa francesa e espanhola, o PSG, que não se pronunciou oficialmente, estaria interessado no atacante brasileiro.

Neymar tem contrato com o Barça até 2021. Em junho de 2016, o clube catalão explicou que a cláusula de rescisão de contrato do jogador "é de 200 milhões de euros no primeiro ano, 222 milhões no segundo e 250 milhões no terceiro em seus três anos de contrato".

