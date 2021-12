Barcelona estima 3 meses de recuperação após Coutinho ser operado no joelho

Quatro dias após se lesionar na partida contra o Eibar, pelo Campeonato Espanhol, o meia brasileiro Philippe Coutinho, do Barcelona, passou neste sábado, 2, por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo. As informações são do Estadão.

Através de seu site oficial e das redes sociais, o clube da Catalunha disse que o procedimento foi um sucesso e estima em três meses a recuperação completa. “Atualização médica: Philippe Coutinho passou com sucesso por uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo lesionado. Ele ficará fora de ação por aproximadamente três meses”, disse o clube.

Caso a estimativa seja confirmada, o brasileiro vai desfalcar o time nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain – em 16 de fevereiro, no estádio Camp Nou, em Barcelona, e 10 de março, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.

Além desse confronto, também fica fora de mais da metade de um turno do Campeonato Espanhol – 11 rodadas e duas partidas adiadas.

Na última terça-feira, o brasileiro havia entrado no segundo tempo no lugar do bósnio Miralem Pjanic, mas não conseguiu terminar a partida por causa do problema no joelho esquerdo, isto é, jogou apenas 20 minutos. O time teve de seguir com um jogador a menos nos instantes finais.

