Barcelona enfrenta Manchester City nas oitavas da Liga

O Barcelona e o Manchester City vão fazer o duelo mais aguardado das oitavas de final da Liga dos Campeões, conforme definiu o sorteio da competição, realizado nesta segunda-feira. Atual campeão, o Bayern de Munique terá pela frente o Arsenal, líder do Campeonato Inglês.

O sorteio realizado pela Uefa contou com duas restrições. A primeira é que clubes do mesmo país não podem se enfrentar nas oitavas. E a segunda é o veto a duelos entre times que já se enfrentaram na fase de grupos - estas restrições deixam de existir a partir das quartas.

Semifinalista na temporada passada, o time de Neymar e Lionel Messi foi o primeiro sorteado da cerimônia. E terá pela frente o Manchester City, que está em ascensão no Campeonato Inglês. No sábado, goleou o líder Arsenal por 6 a 3. Apesar disso, os representantes do City, presentes no evento, não esconderam o incômodo pelo cruzamento com um dos favoritos ao título logo nas oitavas.

Atual campeão, o Bayern de Munique também terá pela frente um time inglês. Apesar do inesperado revés no fim de semana, o Arsenal é o líder isolado do Inglês e é considerado o maior favorito ao título nacional. Os dois times se enfrentaram nas oitavas da última edição da Liga, com um triunfo apertado do Bayern. O confronto terminou empatado em 3 a 3, mas os alemães avançaram por terem marcado mais gols fora de casa.

Em outro confronto das oitavas, o Galatasaray vai encarar o Chelsea, no reencontro do atacante Didier Drogba com seu ex-time. Vice-campeão na temporada passada, o Borussia Dortmund foi um dos que mais teve sorte no sorteio. Seu adversário será o Zenit St. Petersburg, da Rússia. Com poucas chances de título no Alemão, o Borussia deve concentrar suas forças na competição europeia.

O Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, teve mais sorte do que na temporada passada. Após enfrentar o Manchester United nas oitavas da última edição, o time espanhol vai encarar o Schalke. Já o United terá pela frente o Olympiacos, da Grécia.

A data exata dos confrontos ainda não foi confirmada pela Uefa. A previsão é de que os jogos de ida serão disputados nos dias 18, 19, 25 e 26 de fevereiro. A volta está prevista para 11, 12, 18 e 19 de março. Depois destes duelos, novo sorteio vai definir os confrontos das quartas de final. Nesta temporada, a final será disputada em Lisboa.

Confira os duelos das oitavas de final da Liga dos Campeões:

Manchester City x Barcelona

Olympiacos x Manchester United

Milan x Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen x Paris Saint-Germain

Galatasaray x Chelsea

Schalke x Real Madrid

Arsenal x Bayern de Munique

Borussia Dortmund x Zenit St. Petersburg

